Biasin svela: “Inzaghi all’Inter l’anno prossimo. Ma ha avuto offerte importanti da…”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Fabrizio Biasin , giornalista, ha parlato così del futuro di Simone Inzaghi , svelando anche un retroscena di mercato: “Ha avuto offerte importanti, anche dalla Spagna. Evidentemente chi doveva osservarlo ha notato che l’Inter gioca molto bene e non è una squadra che gioca per lo 0-0. Chi parla di rinnovo di Inzaghi adesso sono gli stessi che chiedevano l’esonero un mese e mezzo fa. Sono eccessi. Se rinnovo sarà, se ne riparlerà a fine stagione eventualmente. Non era scarso prima, non è il migliore al mondo adesso.

E’ una bella persona, non è rancoroso, e quindi rispetterà il contratto. Di conseguenza, a prescindere dalla finale, l’anno prossimo sarà l’allenatore dell’Inter. Non più tardi di un mese e mezzo fa si indicava Inzaghi come un incapace, destinato ad un esonero certo e pronto ad essere buttato nell’indifferenziata. Non vuol dire che è il miglior allenatore del mondo, ma è stato massacrato ingiustamente perché non si teneva conto del fatto che, nel frattempo, andava avanti nelle coppe. Ed alla fine ha recuperato anche un buon piazzamento in campionato, la stagione è da ricordare".