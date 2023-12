CorSera – Inter, Inzaghi fiuta aria di trappolone: 7 titolari fuori, non Lautaro

L’ Inter questa sera a San Siro affronterà il Bologna per gli ottavi di Coppa Italia. A presentare il match è il Corriere della Sera: “La sorpresa del campionato, guidata dall’allenatore più in vista del momento, sfida la regina di coppa e sogna un’altra impresa. Il Bologna dell’ex tripletista Thiago Motta prova a far cadere l’Inter, mai battuta in coppa con Inzaghi, trionfatore delle ultime due edizioni. Il Bologna è cliente scomodo per i nerazzurri. Due anni fa al Dall’Ara lasciarono lo scudetto, la passata stagione furono di nuovo sconfitti e poi rimontati nella sfida di ottobre a San Siro dai rossoblù, unici con il Sassuolo ad aver segnato due reti all’Inter in serie A.

Dopo aver giustiziato la Roma dell’ex maestro Mourinho, essersi preso il quarto posto che vale il sogno Champions, Motta vuole lo scalpo di un’altra big. «Giocheremo il nostro calcio, senza snaturarci. Rispetto per tutti, ma andremo a fare quel che sappiamo, per arrivare al miglior risultato possibile». È la speranza e un po’ la certezza del Profe Thiago, già con un piano partita in testa: turnover iniziale per poi giocarsi gli assi Zirkzee e Ferguson a gara in corso. Il tecnico ha gli occhi addosso di mezza Europa, è in scadenza di contratto a giugno, rinvia a data da destinarsi l’argomento rinnovo, infila successi in quantità e gli piace un mondo dar fastidio alle grandi, con cui ha un curriculum da killer: l’unico k.o. con le squadre di testa resta all’esordio di stagione contro il Milan.