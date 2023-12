Inter, non uno ma due acquisti. Buchanan in pole, ma non solo: caccia a un attaccante

"Priorità all’esterno, in ogni caso. Il rinforzo non arriverà dal campionato italiano, non è qui che sta sondando il terreno il club nerazzurro. La prima fila è di Tajon Buchanan, canadese classe 1999 del Bruges. L’Inter ha sul tavolo ottime relazioni sull’esterno, che è stato seguito di persona dal d.s. Ausilio già un anno fa durante il Mondiale in Qatar. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2025, dunque non è possibile pensare a un’operazione low cost. Ma l’idea del club è anticipare a gennaio un affare che si potrebbe fare in estate, un po’ come accaduto con Gosens due anni fa. E dunque mettere a disposizione di Inzaghi un titolare aggiunto, non una semplice alternativa. Anche perché, in prospettiva, in quella zona va letta con cautela anche la situazione Dumfries, intorno al quale la trattativa per il rinnovo procede tutt’altro che spedita: senza passi in avanti, una separazione a giugno dall’olandese non sarebbe da escludere. L’alternativa? C’è, ma non è un esterno. Ed è legata al nome di quel Djalò che l’Inter ha già bloccato per la prossima estate: se arrivasse subito, Darmian sarebbe considerato stabilmente il vice Dumfries. Ma ad oggi non è quella la prima idea dei dirigenti".