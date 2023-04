Inter, altre tre gare vanno verso il sold out: quelle con Monza, Lazio e Juve

In Champions, in Serie A, in Coppa Italia i tifosi nerazzurri non si smentiscono mai e continuano a riempire il Meazza

I tifosi dell'Inter sono una conferma che arriva di fine settimana in fine settimana. Il club nerazzurro ha comunicato che stanno andando verso il sold out altre tre gare, quelle di campionato col Monza (sabato 15 alle 20.45) e con la Lazio (30 aprile alle 12.30) e quella di Coppa Italia contro la Juventus (26 aprile alle 21).

"Una stagione davvero speciale come presenze allo stadio: un tutto esaurito incessante con oltre 72.000 spettatori di media in campionato. Un dato che porta con sé anche un risultato storico a livello di ricavi stadio complessivi", scrive l'Inter in una nota pubblicata sul sito ufficiale. La stessa nella quale ha parlato del sold out che è stato già centrato in vista della gara di ritorno dei quarti di Champions League contro il Benfica del 19 aprile. Nello stesso comunicato la società ha ringraziato gli interisti per la fedeltà dimostrata.