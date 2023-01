Gosens a Inter TV: “A livello personale è stato importante, il mister mi ha dato fiducia e…”

Serata di quarti di Coppa Italia per Inter e Atalanta che si sono affrontate questa sera a San Siro. I nerazzurri hanno battuto la squadra di Gasperini e si sono qualificati per la semifinale. Queste le parole di Robin Gosens, che ha parlato ai microfoni di Inter TV prima del fischio d'inizio: "Secondo me abbiamo fatto una buona gara contro un avversario non facile. Abbiamo fatto una bellissima gara. A livello personale è stato importante, il mister mi ha dato fiducia ed era importante per me ripagare. Mi sento quello che voglio essere, lo dimostro in tutti gli allenamenti".