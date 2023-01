Sky – Inter-Atalanta, probabili formazioni: Lukaku atteso dal 1′, Gosens da ex

L'Inter questa sera alle 21 scenderà in campo a San Siro: di fronte l'Atalanta per i quarti di finale di Coppa Italia

Verso la tribuna Milan Skriniar, con Darmian da braccetto destro accanto a de Vrij e Acerbi, favorito su Bastoni per Sky. A destra Dumfries, a sinistra chance in vista per Gosens al posto di Dimarco; in mediana il terzetto Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan in pole. La grande novità davanti, dove è atteso dal 1' Romelu Lukaku in coppia con Lautaro Martinez.