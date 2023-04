De Vrij a Inter TV: “Vogliamo riprenderci, vogliamo tornare a vincere. Sul calendario…”

Inter-Fiorentina apre un aprile di fuoco per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Del calendario fitto e dell'importanza di conquistare i tre punti stasera contro i Viola, ha parlato Stefan de Vrij: "Una partita importantissima per noi. Vogliamo riprenderci, tornare a vincere. La Fiorentina sta molto bene, ha fatto tantissimi risultati positivi. Sarà una partita non facile. Siamo fiduciosi, siamo carichi. Vogliamo tenere i punti a Milano".