Inter-Fiorentina, le scelte definitive di Inzaghi: tra De Vrij-Bastoni e Correa-Lautaro…

Le ultimissime sulla formazione di casa Inter per la sfida contro la Fiorentina in programma a San Siro alle 18. Simone Inzaghi scioglie le riserve, ecco le scelte definitive secondo Alfio Musmarra, salvo clamorose sorprese dell’ultimo minuto. Risolti gli ultimi dubbi soprattutto in difesa e in attacco, con vista anche sul match di Coppa Italia contro la Juventus di martedì.

A centrocampo senza il turco pronto Brozovic in cabina di regia, con Barella e Mkhitaryan come mezzali. E in attacco, la vera novità di formazione: Correa e non Lautaro Martinez in coppia con Lukaku. Riposo in vista inizialmente per il Toro dopo gli impegni con la sua Argentina dei giorni scorsi.