Inter TV: “Lautaro a colloquio con i fisioterapisti, Pinamonti ha eseguito tutto…”

Andrea Pinamonti ha svolto il riscaldamento completo insieme al gruppo che scenderà in campo contro la Juventus a scopo precauzionale e per sostituire eventualmente Lautaro Martinez

Roberto Scarpini, direttore di Inter TV, ha dato un aggiornamento in collegamento dallo Stadium in merito alle condizioni di Lautaro Martinez: "Pinamonti ha fatto tutto il riscaldamento in aggiunta. Fitto chiacchiericcio tra Lautaro e i fisioterapisti, quando sono usciti dal campo. L'argentino dovrebbe farcela. Ma a scopo precauzionale Pinamonti ha fatto l'allenamento con il gruppo di chi va in campo".