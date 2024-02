L'Inter affronta l'Atalanta a San Siro, preparandosi a cancellare l'asterisco in classifica. I nerazzurri di Simone Inzaghi ci arrivano con alcune assenze, ma senza aggrapparsi ad alibi. Ecco come ha analizzato la partita in programma stasera Asllani: "Se conterà di più l'aspetto tattico o quello psicologico? Conta tutto. Sappiamo di avere davanti una squadra forte. Cercheremo di andare in campo, fare il nostro e guadagnare i tre punti".