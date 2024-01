Thuram a Inter TV: “Partita importantissima perché sappiamo che la Juve ci segue. Provo a…”

Primo impegno del 2024 per l'Inter che, nel giorno dell'Epifania, affronta il Verona tra le mura amiche di San Siro. Ha analizzato la gara ai microfoni di Inter TV Marcus Thuram : "Quanto è importante questa partita dopo il pareggio contro il Genoa? È molto importante vincere in casa, è una partita importantissima perché sappiamo che la Juve ci segue. Dobbiamo conquistare i tre punti".

"Verona? Sarà una partita tosta contro un avversario tosto di serie A, un po' come tutte le partite. Dovremo fare una grande gara. Il segreto del mio rendimento? Non so, provo ad aiutare la squadra con giocate, assist o gol. Io provo a rendermi utile", ha concluso il Tikus.