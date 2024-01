CorSera – Inter, Lautaro più Thuram: così Inzaghi vuole lo scudetto d’inverno

Il Corriere della Sera oggi in edicola presenta Inter-Verona, in programma alle 12.30 a San Siro. Il focus del quotidiano è principalmente sul ritorno di Lautaro Martinez, atteso in campo dal 1' accanto a Thuram al centro dell'attacco nerazzurro. "Il ritorno di Lautaro dall’inizio. San Siro pieno all’ora di pranzo nel giorno di festa, che può coincidere con lo scudetto d’inverno. La Juventus che si è rifatta sotto per il pareggio di Genova e gioca anche stavolta il giorno dopo. La presenza in tribuna del nuovo acquisto TJ Buchanan che riempirà sulla fascia destra il vuoto lasciato da Cuadrado. Un avversario come il Verona che ha appena perso con la Salernitana e in pochi giorni di mercato ha già venduto un titolare e mezzo, Hien all’Atalanta e Terracciano vicino al Milan ma comunque tra i convocati, dando l’impressione di smobilitare, anche se Marco Baroni non ci sta.