Onana a Inter TV: “Daremo il nostro meglio, siamo l’Inter. Dobbiamo…”

Clima caldissimo in vista della sfida di Champions League tra Porto e Inter. Prima del fischio finale André Onana si è fermato ai microfoni di Inter TV per analizzare la partita valida per il passaggio ai quarti di CL. Queste le parole del portiere nerazzurro: "Mi sento molto bene. Affrontiamo un grande avversario, ma siamo l'Inter. Dobbiamo avere molto coraggio e personalità. Non sarà facile ma daremo il nostro meglio".