Porto-Inter, la probabile: Inzaghi non cambia. Out Brozovic e Lukaku, Skriniar in panchina

Il tecnico si affida alla solita formazione, non ci sarà lo slovacco che partirà in panchina. In attacco con Lautaro dovrebbe esserci Dzeko

Andrea Della Sala

Stasera l'Inter si gioca l'accesso ai quarti di finale di Champions League. Dopo l'1-0 dell'andata firmato Lukaku, la squadra di Inzaghi sarà di scena alle 21 al Do Dragao contro il Porto. Il tecnico dovrebbe aver scelto l'undici per affrontare i lusitani: Skriniar non partirà titolare, lo slovacco ha recuperato ma siederà in panchina. In difesa dovrebbero esserci Darmian, Acerbi e Bastoni.

Sulle fasce laterali Dumfries e Dimarco, vista anche l'indisponibilità di Gosens. In mezzo al campo rimane fuori Brozovic, in regia ci sarà Calhanoglu con Barella e Mkhitaryan al suo fianco. In attacco Lautaro con Dzeko favorito su Lukaku.