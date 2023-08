Inter, qualcuno può partire. Non solo Asllani, altre due opzioni in uscita

"In uscita, per la verità, andrebbero considerati anche altri due nomi. Quello di Sensi, di non facile collocazione però. Perché per cederlo in via temporanea sarebbe necessario un rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2024. Non un’operazione semplice da chiudere in poche ore. Nella rosa nerazzurra, va ricordato, c’è anche Agoumé, che fin qui ha rifiutato tutte le destinazioni proposte dal club, compreso l’Empoli. Non è escluso resti, almeno fino a gennaio, qualora l’affondo sui centrocampisti non dovesse andare a buon fine. Di sicuro, c’è la richiesta di Inzaghi di allungare di un elemento la rosa a centrocampo, per coprirsi il più possibile sulle rotazioni", scrive La Gazzetta dello Sport.