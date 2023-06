Sky – L’Inter vede Inzaghi: contratto e futuro sul tavolo. Bisseck, un intermediario…

Secondo quanto riportato da Di Marzio l'allenatore vedrà i dirigenti per pianificare il mercato e per regolarizzare la sua permanenza a Milano

Anche Inzaghi nelle prossime ore vedrà la dirigenza dell'Inter per pianificare la prossima stagione. Lo ha sottolineato Di Marzio a Skysport spiegando che l'allenatore rinnoverà il contratto e si parlerà anche di strategie di mercato.

Piace anche Bisseck, come vi ha raccontato FCINTER1908, che gioca in Germania, nell'Aarhus, ha una clausola di sette mln, e l'Inter incontrerà un intermediario in settimana, ha raccontato il giornalista.