GdS – Inter, presa una decisione su Sanchez. Mertens capitolo a parte: ecco la verità

La Gazzetta dello Sport, attraverso il proprio sito, propone un aggiornamento importante sul mercato Inter. In particolare, sul reparto avanzato nerazzurro: “L’attacco è un reparto che cambierà: per Sanchez non saranno avviati discorsi di acquisto. E un capitolo a parte lo merita anche Mertens: è in scadenza col Napoli, il belga – attraverso l’amico Lukaku – spinge un giorno sì e l’altro pure per raggiungere Milano, senza per il momento trovare sponde nerazzurre. Ma è bene non accantonare il fascicolo, fino a prova contraria”.