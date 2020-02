PAGELLE: Brozovic non Epic, Sensi ma che hai? Lukaku-Lautaro soli. Eriksen, è tempo di…

PADELLI 6: Prime due uscite…complicate. Poi ferma Zielinski e sembra acquisire sicurezza. Il tiro di Fabian Ruiz si spegne nell’angolino

SKRINIAR 5: Ammonizione misteriosa ma primo tempo complicato. Gli vanno via troppo facilmente

DE VRIJ 6: Il Napoli gioca una gara tutta difensiva, lui non fa grande fatica a controllare gli attaccanti azzurri

BASTONI 6: Come per De Vrij, il Napoli si fa vedere poco dalle sue parti. E lui non soffre

MOSES 6: Cerca di essere intraprendente e qualcosa fa vedere. Ma i compagni spesso sopravvalutano la sua capacità di corsa

BARELLA 5,5: Meglio dei compagni di reparto ma lontano parente della furia vista in campionato

BROZOVIC 5: Stavolta il capitano è tutt’altro che Epic. Gioca a ritmi blandi, si fa saltare troppo facilmente dalla finta di Fabian Ruiz. Serataccia

SENSI 5: Il giocatore che si è visto fino a ottobre sembra essere scomparso nel nulla. I continui infortuni ne limitano il dinamismo. Stasera un fantasma

BIRAGHI 6: Qualche cross buono in area arriva. Ma sull’unica vera occasione Lautaro cicca il colpo di testa

LUKAKU 5,5: Sembra di assistere alla partita contro lo Slavia Praga. Lancio lungo su Lukaku come ultima arma. E lui replica quella partita, facendo tremendamente fatica

LAUTARO 5,5: Prova qualche giocata alla Lautaro. Ma complessivamente soffre la marcatura asfissiante. Ha la palla sulla testa ma la cicca

ERIKSEN 6,5: Sarà anche fuori dall’idea di calcio di Conte ma i guizzi migliori arrivano dai suoi piedi. E’ tempo di inserirlo in pianta stabile in squadra, ha troppa qualità per centellinarla

SANCHEZ 6: Stavolta non gli riesce la magia per la rimonta

D’AMBROSIO 6: Sostituisce Skriniar ma si vede più in avanti che in difesa

CONTE 5,5: La squadra gioca una partita modesta ma non così modesta da perdere. Non riesce stavolta a far cambiare ritmo nella ripresa.