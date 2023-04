Inter, via DigitalBits: con la Lazio maglia da “collezione”. Poi un nome caro al club

Da mesi ormai l'Inter convive con uno sponsor di maglia che non ha rispettati gli accordi iniziali. Finora il club aveva deciso di non intervenire, ma da domani le cose cambieranno. A spingere la dirigenza al cambiamento è la grande vetrina di cui godrà l'Inter in queste partite da qui alla fine della stagione.

"Una maglia da collezione, linda e in purezza nerazzurra, come piace ai nostalgici. L’Inter contro la Lazio dovrebbe mostrarsi così, definitivamente priva del main sponsor (insolvente) DigitalBits. Una pietra rara anche perché dalla gara dopo dovrebbe tornare una scritta sul petto, anche se potrebbe essere un “marchio” della casa. Si pensa di inserire per le ultime prestigiose gare la dicitura “Inter Campus”, progetto sociale del club dal 1997. L’idea sarà valutata a fondo, ma intanto finisce l’era DigitalBits nella stessa giornata in cui ha scoperto l’inadempienza pure la Roma, altro club che aveva firmato con la società titolare della criptovaluta XDB. Una volta appurato che il loro partner principale ha le tasche vuote, i giallorossi hanno deciso di oscurarlo subito: stasera col Milan sulle maglie c’è la scritta SPQR, il legame con la città prima di tutto", spiega La Gazzetta dello Sport.