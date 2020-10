Inter, Vidal in gruppo: sarà titolare, out Brozovic e Sensi. Zhang anche oggi ad Appiano

Antonio Conte può sorridere, il suo Guerriero è già pronto e scalpita per una maglia da titolare. Arturo Vidal, infatti, ha recuperato dalla botta alla coscia rimediata a Benevento e sarà regolarmente a disposizione (come anticipato già ieri da Fcinter1908).

Stamattina, davanti a Steven Zhang, nuovamente alla Pinetina, Vidal si è allenato con i compagni.

“Il centrocampista cileno – reduce da un problema alla coscia dopo la vittoria di Benevento – oggi ha lavorato regolarmente con il gruppo (ieri ancora a parte) e sarà a disposizione per l’Olimpico dove, a questo punto, dovrebbe indossare la maglia da titolare (anche se Sensi scalpita). Verso la panchina Brozovic, dal 1’ molto probabilmente anche Barella e Gagliardini. Sulle fasce non sembrano esserci dubbi con Hakimi a destra e Young a sinistra. In difesa, davanti ad Handanovic, De Vrij al centro con Bastoni, favorito su Kolarov, a sinistra. Sul centro-destra sarà ballottaggio tra D’Ambrosio e Skriniar. In attacco, infine, solita coppia: dopo la panchina di Benevento ci sarà Lautaro accanto a Lukaku. Nel pomeriggio la squadra partirà per Roma”, sottolinea la Gazzetta dello Sport.