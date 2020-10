FCIN1908 / Inter, Vidal non preoccupa: nessun accertamento necessario per il cileno

È saltata immediatamente all’occhio l’assenza di Arturo Vidal nelle immagini che fotografavano l’allenamento di oggi ad Appiano Gentile, sotto una pioggia autunnale. L’assenza del centrocampista negli scatti potrebbe però non rappresentare necessariamente un campanello d’allarme e il giocatore potrebbe aver svolto solo una parte della seduta insieme al gruppo. Uscito per una botta rimediata sul muscolo della coscia contro il Benevento, Arturo aveva fatto preoccupare i tifosi nerazzurri.

Ma già in conferenza stampa, dopo la vittoria per 5-2, Antonio Conte aveva lasciato capire che non si trattava di nulla di particolarmente grave. Una contusione, appunto. A conferma di questo – e secondo quanto appurato da FCinter1908 – il giocatore non è stato sottoposto ad esami o accertamenti di natura medica. Non dovrebbe quindi essere in dubbio la sua partenza per Roma. In quanto ad una sua possibile presenza come titolare nella formazione dal primo minuto contro la Lazio certezze ancora non ce ne sono.