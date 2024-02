Intervenuto a Radio Deejay durante il programma "Deejay Football Club", Ivan Zazzaroni, giornalista, ha svelato un retroscena riguardante Marcus Thuram: "Ho fatto i complimenti ad Ausilio: io non credevo in Thuram. Non credevo potesse non far rimpiangere Lukaku. Così come Sommer: sono loro le due sorprese dell'Inter".