Nel corso di un video pubblicato su YouTube, Sandro Sabatini , giornalista, ha detto la sua sugli elogi ad Hakan Calhanoglu e a Simone Inzaghi per averlo posizionato nel ruolo di regista: "E' ora di farla finita con gli allenatori che migliorano i giocatori come se fosse una regola fissa. Per esempio, Inzaghi ha lavorato su Calhanoglu: perché, Giampaolo e Pioli che facevano con lui? C'è una situazione in cui se dici che Inzaghi lo ha migliorato, gli fai un complimento, ma fai anche una critica immeritata a Pioli, che in questo campionato è nel vortice.

Per esempio De Ketelaere: con Pioli giocava male, con Gasperini invece bene. Ma non è questa la situazione reale: lui è arrivato al Milan dopo essere stato coccolato in Belgio, zero pressioni. All'improvviso diventa il colpo del mercato, la maglia importante, il nuovo Kakà: si è impressionato e non ha toccato una palla. Colpa di Pioli e merito di Gasperini se è diventato lo splendido talento che tutti stanno ammirando. Sì, ma soprattutto merito dell'Atalanta, che è più la sua dimensione. Vedrete che diventerà un ottimo giocatore, ma non da Milan".