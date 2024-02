Intervenuto ai microfoni di AS, Theo Hernandez, terzino del Milan, ha parlato così della rivalità con l'Inter: "In questa città si respira calcio e tutti parlano di calcio. È quasi obbligatorio tifare per una delle due grandi squadre e ovviamente a un tifoso del Milan dà più fastidio che la capolista sia il tuo grande rivale. Comunque sono una persona molto ambiziosa e se il campione fosse un'altra squadra diversa dal Milan darebbe fastidio anche a me".