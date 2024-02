L'Inter sfodera l'ennesima prestazione grandiosa e cancella l'asterisco in classifica con una vittoria nettissima. Quattro le reti segnate. La capolista se ne va, cantano sugli spalti a San Siro. Simone Inzaghi ha commentato con queste parole la prestazione dei nerazzurri: "Bravissimi i ragazzi, abbiamo avuto bisogno di dieci minuti per prendere le misure. Atalanta ottima squadra, non aveva mai perso e veniva da una serie di risultati positivi. Ottima vittoria ottenuta da noi giocando bene. Dobbiamo continuare così con questa concentrazione".