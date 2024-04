L' Inter passa in vantaggio prima con Thuram e poi con Calhanoglu (su rigore), ma si fa raggiungere nel finale dal Cagliari (la seconda rete della squadra di Ranieri è viziata da un tocco di mano ). I nerazzurri di Simone Inzaghi conquistano un solo punto a San Siro. Queste le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di Inter TV: "Chiaramente volevamo vincerla, abbiamo trovato un avversario che ci ha creato delle difficoltà. Il Cagliari è venuto a fare un'ottima partita. Due volte in vantaggio, volevamo vincerla: manteniamo un ottimo vantaggio. Speriamo di raggiungere il nostro obiettivo già lunedì".

"Stanchezza? Sì chiaramente il Cagliari ripartiva molto bene, sul primo gol dovevamo lavorare meglio tutti quanti di reparto. Il secondo gol non mi va di commentarlo. Più cuore che testa? Sì, hai visto bene. Il centravanti ci allungava molto la linea difensiva. Nel primo tempo dovevamo fare meglio sulla ripartenza. I ragazzi hanno creato diverse occasioni, non siamo riusciti a vincere la partita. Guardiamo a lunedì, abbiamo un ottimo vantaggio. Derby? Da mercoledì la prepareremo. Ne abbiamo giocati tantissimi. Il Milan è una squadra in salute e sappiamo che come tutti i derby ci saranno difficoltà nella partita e lì dovremo essere bravi", ha dichiarato Inzaghi.