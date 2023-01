Inzaghi a Inter TV: “Un gol così ci poteva abbattere, noi lucidi e concentrati. Dovevamo…”

"Cosa mi è piaciuto? La concentrazione che abbiamo avuto, che siamo sempre stati squadra sia nei momenti belli che in quelli meno. Ottimo carattere, dovevamo dimenticare in fretta la sconfitta. Abbiamo fatto una partita solida, di squadra, con i tre punti che aiutano in classifica. Cosa serve? Chiaramente essere squadra sempre nei momenti migliori e in quelli meno. Stasera i ragazzi lo hanno dimostrato. Dopo una ventina di minuti in cui avevamo schiacciato la squadra avversaria, abbiamo preso quel gol lì. Ma siamo rimasti lucidi e concentrati", ha concluso il mister.