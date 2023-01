LIVE, Cremonese-Inter 1-1: doppio miracolo di Carnesecchi in finale di tempo. Squadre a riposo

La squadra di Simone Inzaghi torna in campionato in cerca di riscatto dopo lo scivolone interno contro l'Empoli

CREMONA - Dopo il passo falso interno l'Inter cerca il riscatto contro la Cremonese. Trasferta ostica per la squadra di Simone Inzaghi che cambia 5 elementi rispetto all'ultima prova. Torna Dumfries sulla destra con Darmian che verrà dirottato in difesa al posto dello squalificato Skriniar. Dentro Dimarco agirà sulla corsia sinistra mentre Gagliardini prende il posto di Barella a centrocampo. In attacco si ricompone il tandem formato da Lautaro e Dzeko