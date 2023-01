Inzaghi in conferenza: “Effetto Mondiale pesa tantissimo. Crisi Inter? Sono sincero, ascolto…”

Dopo la vittoria contro la Cremonese, Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa: "I ragazzi sono stati bravissimi perché venivamo dalla partita di lunedì che ci aveva deluso, con diversi problemi di formazione. Abbiamo preso quell'eurogol non se ne vedono tanti. Siamo rimasti lucidi in partita perché volevamo questa vittoria a tutti i costi. Migliora la classifica e ci fa affrontare le prossime gare nel migliore dei modi. Lukaku? Sta alzando il suo lavoro, ci vorrà ancora un po' di tempo. Sta lavorando nel migliore dei modi così come tutti gli altri, di volta in volta deciderò se farlo giocare dall'inizio. Ho bisogno di tutti, dei giocatori che erano in panchina e di quelli squalificati che erano a casa".

"Quanto pesa l'effetto Mondiale?-? Tantissimo ma abbiamo il dovere di andare avanti. Stasera da allenatore avrei usato un cambio per dare un aiuto alla squadra. Mkhitaryan e Gagliardini avevano dato tanto ma viste le assenze di Barella e Brozovic non ptoevo dare la rotazione giusta. Mi serviva una mezz'ala fresca. E' una delle poche volte che ho fatto quattro cambi, in panchina avevo dei Primavera. Crisi Inter? Devo essere sincero, ascolto poco. Parlo tanto con i miei giocatori e con al amia società e cerco di lasciare all'esterno tutto quello che succede. In un squadra come l'Inter se ne parla tanto. E' un anno che va avanti così, spetta a me capire le critiche che arrivano da persone lucidi o apposta. Sono tanti anni nel calcio, l'importante è avere la fiducia della società e dei tifosi che anche oggi non ci hanno fatto mancare il loro sostegno. A San Siro ci hanno fatto una festa incredibile e noi non siamo riusciti a ripagarli, questo è un tasto che abbiamo toccato in questi giorni con i ragazzi", ha concluso il mister in conferenza.