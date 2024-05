In casa Inter si programma la prossima stagione e quelle che dovranno essere le mosse per rinforzare la squadra campione d'Italia. Gli obiettivi principali, in questo momento, riguardano il reparto offensivo dove Inzaghi vuole maggiori alternative rispetto a quest'anno.

"Simone insiste sull’attacco perché quella è la sua vera priorità. Aggiungere una quinta punta che non alteri gli equilibri dello spogliatoio, ma che allunghi le rotazioni dietro agli intoccabili Lautaro e Thuram. Con l’uscita di Sanchez (in scadenza) e l’arrivo di Taremi, il reparto offensivo per chi deve stare attento al bilancio potrebbe essere a posto. Magari attingendo alla creatività, con l’avanzamento dello stesso Zielinski o di Mkhitaryan e l’inserimento di un’altra mezz’ala al fianco di Barella e Calhanoglu. Inzaghi ora invece... va all’attacco. Per una punta in più, è pronto a rinunciare ad altri innesti", scrive La Gazzetta dello Sport.