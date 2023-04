Inter, Inzaghi suona la carica: quarto posto non negoziabile, con il Monza sfida decisiva

L'Inter, dopo l'impresa di Lisbona nell'andata dei quarti di finale di Champions League, torna a respirare aria di campionato: avversario di turno, il Monza. Una sfida decisiva per i nerazzurri, che devono ritrovare la vittoria per blindare un posto tra le prime quattro. Un obiettivo non negoziabile, come ricorda La Gazzetta dello Sport: "Inzaghi nel "suo" bunker ha riunito i giocatori e li ha caricati a pallettoni con parole simili a quelle di martedì. Per un momento il campionato sembrava Champions, il Monza era grande come il Benfica. È la sfida dell'Inter di Simone cha inizia stasera: il tecnico deve riuscire una volta per tutte a riunire le due anime contrapposte della squadra. Quella prigioniera delle proprie paure, che ha fatto un punto in 4 di A, deve lasciare il campo alla creatura coraggiosa e indomita che ha espugnato il Da Luz. Non avrebbe senso questa vertigine Champions se non venisse accompagnata dal raggiungimento dell'obiettivo minimo in Italia. Il quarto posto non è assolutamente negoziabile: se il club lo ha ripetuto al tecnico, il tecnico lo ha poi ribadito alla squadra".