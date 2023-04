Inter, sfida al Monza per ritrovare un piazzamento Champions. Le previsioni dei bookmakers

All'Inter in Serie A la vittoria manca ormai dal 2-0 del 5 marzo sul Lecce. Vietato sbagliare domani contro il Monza

La sontuosa prestazione di Lisbona contro il Benfica, che ha assicurato ai nerazzurri un importante vantaggio in vista dell’imminente incontro di ritorno, ha allo stesso tempo suscitato notevoli perplessità. Se, da un lato, il cammino europeo dell’Inter è stato finora eccezionale, in Serie A la vittoria manca ormai dal 2-0 del 5 marzo sul Lecce e la classifica racconta di un quinto posto attuale che non soddisfa le aspettative. Al Meazza arriva ora un Monza molto vicino alla “quota-salvezza” dei 40 punti e desideroso di fare il colpo grosso a Milano.

Inzaghi cerca conferme - Sarà bastata la serata magica di Champions per scacciare gli spettri delle ultime deludenti uscite in campionato? Per Betclic, la risposta è un sì convinto, dato che l’1 è quotato a 1.44, mentre il successo brianzolo è addirittura a 7.20. Pari a 4.67 (per Sisal a 4.50).

All’andata Brianza amara per l’Inter - Il 7 gennaio 2023, all’U-Power Stadium, i nerazzurri subirono una delle tante beffe di questa stagione. In vantaggio prima con Matteo Darmian e poi con Lautaro Martínez (in mezzo, la rete biancorossa di Patrick Ciurria), la compagine milanese si fece raggiungere sul 2-2 in pieno recupero con un autogol di Denzel Dumfries. La ripetizione del punteggio in questa prima assoluta tra le due squadre al Meazza è data a 24.00 da Betclic. Discreta fiducia, in generale, in un confronto ricco di reti, con l’Over 2.5 a 1.76 e l’Under 2.5 a 2.00.

L’attacco interista è chiamato a una risposta - Uno dei fattori che maggiormente ha condizionato il rendimento negativo dell’Inter degli ultimi tempi è stato sicuramente la scarsa verve in zona gol. In tre per due maglie da titolare, Lautaro Martínez, Edin Džeko e Romelu Lukaku sono chiamati a farsi sentire forte e chiaro. Quota-gol Betclic a 2.25 per l’argentino, a 2.75 per il bosniaco e a 2.50 per il belga. Dopo la sua prima firma di testa in maglia interista, anche Nicolò Barella spera di confermarsi: un suo gol è dato a 4.75. Sull’altro lato del campo, probabile il tandem offensivo formato da Andrea Petagna e Gianluca Caprari, quotati rispettivamente a 6.00 e a 5.50. Quota-gol a 8.00, invece, per Patrick Ciurria, già a segno nel sopracitato match di tre mesi fa.