Inzaghi a SM: “Ho qualche dubbio. Non rischio Frattesi, per Arnautovic…”

Viglia di Champions League in casa Inter. Ecco le parole di Simone Inzaghi a Sportmediaset in vista del match di San Siro contro il Benfica: “La partita di Salerno ha lasciato una bella vittoria che volevamo. Abbiamo recuperato Cuadrado, oggi ha fatto il primo allenamento in gruppo, è convocato. Per Arnautovic ci vorrà ancora un po’ di tempo, Frattesi per domani non lo rischiamo abbiamo deciso con lo staff medico.