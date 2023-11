Rimonta Inter, Inzaghi all’intervallo ha travolto tutti: urla a perdifiato, ecco cosa ha detto

"Simone ha parlato di approccio mentale sbagliato, ha fatto notare di non aver visto niente di quello che era stato preparato e ha ribadito la differenza rispetto alle altre prestazioni stagionali dell'Inter. Ovvero quando c'erano i titolari, al Da Luz quasi tutti risparmiati in vista del big match di domenica al Maradona. Per l'autostima di chi era in campo è stata una brutta "botta" ed immediata è stata la voglia di reagire. Anche perché questo Inzaghi ha esplicitamente chiesto, annunciando che non avrebbe fatto cambi per non gettare la croce addosso ai sostituiti. Voleva che i giocatori che si erano messi in quella situazione ne uscissero fuori con le loro forze. E così è stato".