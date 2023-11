ESCLUSIVA Dalmat: “Inter, Frattesi merita di giocare di più. Contro il Napoli…”

La trasferta di Lisbona ha messo in mostra un'Inter dai due volti: distratta e confusionaria nel primo tempo, concentrata e arrembante nel secondo. Fcinter1908 ha contattato in esclusiva Stephane Dalmat, ex centrocampista nerazzurro, per parlare del 3-3 ottenuto contro il Benfica e dei prossimi impegni che attendono i ragazzi di Inzaghi.