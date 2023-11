Sanchez: “Il leone può dormire ma quando ti prende ti prende! La competizione fa bene”

Quando hai capito che saresti stato un calciatore professionista?

"Da bambino. Non so cosa avrei fatto se non avessi fatto il calciatore. L'attore? Forse sì, ho fatto anche un film. Ho raccontato la mia storia, ho interpretato me stesso nel 'Mi amigo Alexis'. Come film mi piace molto Rocky Balboa, un guerriero che va avanti nella sua vita"

Primo ruolo

"Sono sempre stato attaccante, prima a destra, poi a sinistra, poi anche da 9. Ho fatto tutti e tre. Ricordo il primo stadio in cui ho giocato, a Calama, avevo 15 anni. Primo regalo? Un paio di scarpe di calcio, ero il bimbo più contento al mondo. Sono andato subito a giocare su un campo di cemento, non c'erano campi d'erba nella mia zona"

Momento difficile in carriera

"Non ci sono stati momenti difficili, c'è sempre da imparare anche dopo una finale. Il calcio fa parte del processo, se ti fai male è perché qualcosa hai fatto male te. Ci sono cose brutte ma si deve sempre imparare qualcosa. Tanta gente può parlare, il giovane calciatore spesso non ascolta ma perché deve imparare da solo. Come un bambino che inizia a camminare, dopo che cade 10 volte poi impara"

Nazionale

"Non ho ancora chiaro cosa ho fatto per il Cile. Ho segnato più gol, ho fatto più assist, non mi manca niente. Ancora gioco per la Nazionale, mi sento in forma, mi sento benissimo. Quando mi fermerò e mi guarderò indietro, allora qualcuno potrà battere i miei record"

Perché leone su Instagram?

"Non mi piace tutto ciò che fa un leone ma la sua presenza. L'elefante quando guarda il leone sa che il leone ha fame, ha rispetto per lui anche se l'elefante è più grande. Il leone può dormire ma poi quando ti prende ti prende, mi piace questo del leone"

Tuo pregio e difetto

"Sono una persona bianco o nero, se non mi piace qualcosa te lo dico. Sono così come mi vedi. Mi piace essere così sincero, sono diretto"

Caratteristiche per descriverti come attaccante

"Sono furbo e ho visione di gioco"

Vita da spogliatoio

"Quando c'è una sana competizione all'interno della squadra, questa è una cosa bella, così la squadra va avanti. Così puoi durare più anni"

Conta più talento o determinazione?

"Tutte e due, io avevo talento, ho talento. Anni fa giocavo quasi solo con talento, oggi però devi avere talento e determinazione e voglia di allenarti. Se manca uno, manca l'altro"

