Simone Inzaghi, su Inter TV, ha commentato la vittoria della sua squadra per 4-0 contro la Salernitana in attesa della sfida, in Champions League, della sfida di andata contro l'Atletico Madrid di Simeone, ex interista ed ex Lazio come lui. «Abbiamo approcciato la gara nel migliore dei modi, i ragazzi sono stati molto bravi. Il primo gol merito di Carlos Augusto, situazione manifesto? È la mentalità della squadra. Bisseck avrebbe meritato di far parte della gara, poi devo fare delle scelte. O Frattesi che ha messo tanta dedizione per essere disponibile già stasera. Poi gli ho dato due tre giorni per allenarsi in più, ma ha dimostrato di essere già pronto».