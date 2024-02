Il commento del giornalista sulla gara contro la Salernitana. A fine primo tempo il punteggio è sul tre a zero con reti di Thuram, Lautaro e Dumfries

Il bel gioco dell'Inter sugli scudi a San Siro nel primo tempo della gara contro la Salernitana. La squadra nerazzurra è andata in vantaggio con Thuram dopo tutta una serie di occasioni, create con estrema facilità dai giocatori di Inzaghi , ma sprecate. Poi è arrivato il raddoppio di Lautaro che si è accentrato e ha spiazzato Ochoa, infine il 3-0 segnato da Dumfries dopo una percussione di Barella che era stata respinta, un'occasione agguantata dall'olandese.

In un altro tweet il giornalista ha aggiunto: "Si può essere d’accordo oppure no ma questo primo tempo è un colossale assist per chi chiede una Serie A a 18 squadre".