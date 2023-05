Inzaghi a Inter TV: “C’è tanto rammarico perché perdere non ci piace. Ora cercheremo…”

L'Inter si ferma a Napoli e rimedia una sconfitta contro i partenopei in festa. Simone Inzaghi ha analizzato la partita ai microfoni di Inter TV: "La squadra ha fatto una gara di carattere, siamo rimasti in 10 con i Campioni di Italia. Abbiamo commesso un'ingenuità che abbiamo pagato, nel secondo tempo la squadra è stata viva e organizzata. Raggiunto il pareggio abbiamo preso un eurogol di Di Lorenzo. C'è tanto rammarico perché perdere non ci piace".