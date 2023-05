Correa a Inter TV: “Continuare così per i punti che ci mancano. Poco concentrati? Noi…”

Contro il Napoli Joaquin Correa ritrova il compagno di reparto Romelu Lukaku. È questa la coppia d'attacco scelta da Simone Inzaghi per affrontare i partenopei. L'attaccante argentino ha analizzato la gara ai microfoni di Inter TV: "Per noi è importantissimo continuare così, l'ultimo periodo è stato bellissimo con tutti i punti fatti. Dobbiamo continuare così per poter disputare le due finali in tranquillità".