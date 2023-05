Napoli-Inter, formazioni UFFICIALI: turnover confermato per Inzaghi, c’è Onana

Simone Inzaghi opta per un massiccio turnover per la sfida contro il Napoli, cinque giorni dopo l'Euroderby di Champions contro il Milan e a tre giorni di distanza dalla finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma mercoledì sera a Roma.

Per la sfida contro il Napoli, Inzaghi lascia fuori parecchi titolari: in porta c'è Onana, che ha smaltito qualche linea di febbre, mentre in difesa rispetto a martedì è confermato solo Bastoni. De Vrij e D'Ambrosio, infatti, prendono il posto di Acerbi e Darmian, che partono inizialmente dalla panchina. Sulle fasce chance per Gosens e Bellanova, con Dimarco e Dumfries che riposano.