"Predecessori che sono allenatori scudettati, perché è necessario inserire il proprio nome nella storia per poter pensare di restare a lungo su una panchina pesante e ambiziosa come quella dell’Inter: onore e onere che Inzaghi si è guadagnato passando anche momenti difficili, ma alla fine il duro lavoro è stato ripagato. Un anno fa sembrava sul punto di essere esonerato, in campionato le cose non andavano, eppure la cavalcata europea fino a Istanbul ha saldato Simone sulla sua panchina. E ora Inzaghi sembra tutt’uno con il mondo Inter e con la Milano che ha imparato ad apprezzare".