Yann Sommer prosegue il suo percorso per superare la distorsione alla caviglia accusata in nazionale: le ultime verso l'Empoli

Yann Sommer prosegue il suo percorso per superare la distorsione alla caviglia accusata in nazionale. Come raccolto da FCIN1908.it, il portiere titolare dell’Inter oggi ha svolto - come previsto - ancora lavoro a parte ad Appiano Gentile. Tra domani e sabato dovrebbe rientrare in gruppo e spetterà poi a Simone Inzaghi decidere se schierarlo dal 1’ o se aspettare e dare una maglia ad Audero. Nuovi aggiornamenti sull’estremo difensore svizzero sono attesi già domani.