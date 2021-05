Inter, Inzaghi non perde tempo: “Già partita la prima importantissima telefonata

Il nuovo tecnico nerazzurro non perde tempo ed è già al lavoro per immergersi nel più breve tempo possibile nel nuovo mondo

Simone Inzaghi non perde tempo. Il nuovo tecnico dell'Inter, che ha firmato l'altro ieri il suo contratto, è al lavoro in questi giorni per pianificare la nuova era nerazzurra e per calarsi al meglio nella nuova realtà. Sono e saranno infatti giorni di chiamate importanti per l'allenatore, come scrive il Corriere dello Sport: "Una call tira l’altra. Esattamente così è cominciata l’avventura nerazzurra di Simone Inzaghi. In videochiamata è andata in scena la prima riunione operativa con Marotta e Ausilio. Sempre a distanza, poi, ha apposto la firma sul contratto.