Bergomi: “Inter, Inzaghi uomo giusto. Mercato? Per me due intoccabili. Hakimi…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi ha commentato l'arrivo all'Inter di Simone Inzaghi

INCEDIBILI - "Lukaku è sicuramente l’uomo più importante da tenere in questo gruppo. E non solo per le capacità tecniche che gli vanno riconosciute, ma per tutto ciò che rappresenta oggi per l’Inter. Romelu è leader emotivo, ha sempre un atteggiamento positivo verso i compagni, è un punto di riferimento per tutti".