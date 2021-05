Cds: “Inter, ieri call con Inzaghi. Gli obiettivi: ottavi di CL e primi 4 posti”

Ieri il club nerazzurro, in una lunga call conference, ha illustrato al tecnico il piano stagionale e gli obiettivi

Ci sono anche le firme, ormai manca solo l'annuncio: Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell'Inter. Nella giornata di ieri, riporta il Corriere dello Sport, la dirigenza ha avuto una lunga call con il tecnico per spiegargli piani e obiettivi per la stagione che verrà. Si legge: "E’ successo tutto in pochi giorni, ma a Inzaghi è stata chiarita la situazione. Da un lato le difficoltà del momento, con l’obbligo di chiudere il mercato con un attivo di 90 milioni di euro e di sforbiciare i costi operativi di almeno il 15%. Dall’altro, la necessità di tenere alta la competitività della squadra. Sono gli stessi discorsi fatti a Conte, che non ha accettato di abbassare l’asticella e ha scelto di chiudere il rapporto in anticipo. Inzaghi, invece, ha accolto con entusiasmo l’opportunità. L’Inter, comunque, gli chiede come obiettivo prioritario restare nelle prime 4 posizioni della classifica, così da mantenere il posto in Champions.