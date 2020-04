Joao Mario: “L’Inter mi ha fatto crescere. Russia? Mi diverto, ma non nascondo che…”

Intervenuto sul canale YouTube di Eleven Sports, Joao Mario, centrocampista dell’Inter in prestito alla Lokomotiv Mosca, è tornato così sulla sua esperienza negativa a Milano: “Quando le cose non vanno bene, ciò ti segna e impari dall’esperienza che stai vivendo. L’Inter e Milano sono state importantissime nella mia carriera, mi hanno fatto crescere. Con la mentalità che ho oggi, le cose sarebbero state diverse, ma ho dovuto vivere quest’esperienza per crescere. Quello che è successo l’ho vissuto lì. La Russia? Ci sono 4 o 5 squadre di ottimo livello. Qui mi diverto, ma non nascondo che mi piacerebbe provare a giocare in un campionato diverso, in Francia o in Spagna“, ha detto.