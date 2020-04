Inter, Sensi resta. Svolta per Nainggolan e Joao Mario. Icardi? Leonardo gli ha detto che…

Sarà una lunga estate di mercato in casa Inter, con Beppe Marotta e Piero Ausilio che avranno diversi nodi da sciogliere, in entrata e in uscita. Secondo Repubblica, la priorità del club nerazzurro è quella di risolvere le questioni legati ai prestiti da altre squadre: “E’ probabile che si fermerà a Milano Ashley Young, esterno ex Manchester United. Sembra invece destinato a tornare allo United Alexis Sanchez“. Per quanto riguarda Stefano Sensi e Nicolò Barella, invece, sarà esercitato il diritto di riscatto. Per il primo, in particolare, l’Inter è disposta a rinnovare la fiducia nonostante i diversi infortuni: da non scartare l’ipotesi di un ulteriore anno di prestito.

In uscita, invece, sono diversi i casi in cui andrà fatta chiarezza. Radja Nainggolan, di ritorno da Cagliari, potrebbe essere ceduto alla Fiorentina, mentre Joao Mario dovrebbe fermarsi a Mosca. Così come Ivan Perisic, che sarà riscattato dal Bayern Monaco. Mentre è più complicato lo scenario che coinvolge Mauro Icardi: ” La moglie e agente Wanda Nara, intenzionata a portare il marito alla Juventus (o al limite al Milan), sostiene che le sorti del giocatore oggi in prestito al Paris Saint Germain dipendano da lui soltanto. L’Inter ripete invece che decisiva sarà la volontà dello stesso Psg, che nel caso avrebbe tutto il diritto di riscattare il cartellino dell’argentino e poi cederlo a chi ritiene. Con ragionevolezza, intanto, il dirigente parigino Leonardo ha garantito a Maurito libertà di scelta: faccia quello che vuole, purché si decida. La risposta dell’attaccante e della moglie ancora si attende“, scrive Repubblica.