In una intervista rilasciata a Channel 11, Joao Mario torna sul suo passaggio all’Inter. Il portoghese dichiara di non aver sentito il peso per essere stato pagato molto: “Sebbene il giocatore non sia “responsabile” dell’importo pagato, finisce sempre per pesare. All’Inter non l’ho sentito tanto perché il club aveva molti problemi“, ha detto il centrocampista.

(Mundo Deportivo)