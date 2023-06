Vlahovic, il Chelsea insiste: la Juve chiede Casadei. I bianconeri puntano forte sull’ex Inter

"Gli inglesi, un po’ come è successo nell’ultima stagione, vorrebbero mandare Cesare a giocare altrove in prestito visto che lo shopping sfrenato delle ultime sessioni ha creato un affollamento pazzesco dalle parti di Stamford Bridge. Dopo il prestito al Reading, in Championship (Serie B inglese), il Chelsea vorrebbe testare il talento italiano in un club di massima serie. Così Manna, che ha un debole per gli italiani ed è proprio alla ricerca di un centrocampista totale come l’azzurrino, ha presentato agli inglesi la candidatura della Juventus. I bianconeri, in realtà, vorrebbero andare oltre l’acquisto a titolo temporaneo e basta. L’obiettivo è quello di spuntare un prestito con diritto di riscatto per l’ex Inter e Cesena in modo da poter provare a investire su Casadei per il futuro".